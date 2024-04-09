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В Волгограде ребенок едва не задохнулся на глазах у матери, подавившись конфетой

«V1»: в Волгограде мужчина спас ребенка, который подавился сосательной конфетой

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Depositphotos

В Волгограде прохожий спас ребенка, который подавился сосательной конфетой и начал синеть. Об этом сообщает портал «V1».

Инцидент произошел 7 апреля во дворах домов в ЖК «Санаторный», маленький мальчик ел сосательную конфету, когда гулял с матерью. В какой-то момент мальчик подавился, он посинел, изо рта пошла пена. Спасти его удалось жителю ЖК, который проезжал мимо.

«Я много читал, что нужно делать в таких случаях. Перевернул его, сделал, как знал, стукнул между лопаток раза три, и он конфету выплюнул. Это было не больше минуты. Мальчик задышал, заплакал. Мама сразу взяла его на руки», — рассказал спаситель мальчика Виктор Писков.

Подробности о состоянии ребенка неизвестны, оказав помощь пострадавшему, мужчина вместе с супругой уехал по делам.

В Балакове Саратовской области годовалый мальчик наелся семечек, шелуха попала в бронхи, ребенок едва не задохнулся.

Ранее врачам пришлось вскрывать гортань ребенку, чтобы извлечь деталь от игрушки.

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