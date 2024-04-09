На российской овощебазе нашли бананы с десятками кг кокаина

В Калининградской области на овощебазе нашли партию бананов из Колумбии, в которой были спрятаны 76 килограммов запрещенного вещества. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Странные брикеты, обмотанные скотчем, обнаружили работники овощебазы в Гурьевском районе.

«В ходе осмотра груза работники правоохранительных органов изъяли девять коробок, внутри которых по верхним слоем фруктов хранились 76 килограммовых брикетом порошкообразным веществом белого цвета. По предварительным данным, в них находился кокаин», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, партия бананов прибыла из Колумбии морским путем в Германию, затем на машине была доставлена в Литву, а уже оттуда прибыла в Россию. За рулем грузового авто был 44-летний житель Республики Беларусь. После разгрузки автомобиль проследовал в Польшу.

Ранее полицейские нашли в рюкзаке трехлетнего ребенка 2 килограмма кокаина.