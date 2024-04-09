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С российского военного взыскали почти полмиллиона рублей за разбитый дрон

В Челябинской области с военного взыскали полмиллиона рублей за разбитый дрон

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Depositphotos

В Челябинской области с контрактника взыскали почти полмиллиона рублей за разбитый дрон. Об этом сообщает челябинский гарнизонный военный суд.

Сообщается, что весной прошлого года военный во время мониторинга и корректировки спасательных групп в лесу допустил падение и поломку беспилотника. По данным суда, причиной стало нарушение правил использования дрона со стороны контрактника.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании с мужчины материального ущерба в размере более 713 тысяч рублей и частично удовлетворил требования. С контрактника взыскали более 467 тысяч рублей.

До этого военнослужащего российской армии приговорили к наказанию в виде лишения свободы за отказ ехать в зону спецоперации. Мужчина получил два года и два месяца, которые он будет отбывать в колонии-поселении.

Ранее совершивший растрату следователь СКР скрывался в зоне СВО.

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