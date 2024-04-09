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Белгородским полицейским приказали носить с собой комплекты химзащиты

Baza: сотрудников белгородского МВД попросили носить с собой комплекты РХБЗ

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Global Look Press

Весь личный состав МВД Белгородской области попросили носить с собой комплекты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники.

По их информации, во вторник, 9 апреля, сотрудники регионального МВД получили сообщение с требованием «держать под рукой» такие комплекты. Оно было направлено им, поскольку накануне военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы применили химическое оружие с адамситом — боевым отравляющим веществом, которое использовали еще в период Первой мировой войны. Это произошло под селом Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР).

Официального подтверждения применения химоружия с адамситом пока нет.

В конце марта постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин предупредил о том, что Украина может устроить провокацию с использованием химического оружия.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ нанесли удар по позициям российских войск в районе города Соледар в ДНР запрещенными химическими боеприпасами.

Ранее Пушилин заявил, что командиры частей ВС РФ сообщали о неоднократном сбрасывании с беспилотников ядовитых веществ.

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