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Мальчик, который получил травму головы в магазине, получит 100 тысяч рублей компенсации

В Тюменской области пострадавший в магазине мальчик получит 100 тысяч рублей

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Pixabay

В Тюменской области мальчик, который получил травму головы в магазине, получит 100 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел в августе прошлого года в одном из магазинов, принадлежащих крупной торговой сети. 13-летний посетитель получил рану головы, когда на него упала тепловая завеса, которую устанавливали в этот момент при входе в помещение.

Мать ребенка обратилась в Тобольскую межрайонную прокуратуру с просьбой о взыскании компенсации морального вреда в связи с инцидентом, в результате которого несовершеннолетний получил травму. Суд постановил взыскать с организации, проводившей работы по установке тепловой завесы, 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика. Отмечается, что исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

Ранее на Сахалине прокурор потребовал 50 млн рублей в пользу пациентки, перенесшей тяжелые роды.

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