В части Курганской области введут запрет на продажу алкоголя

Запрет на продажу алкогольных напитков введут на территориях Курганской области в зоне возможного паводка. Об этом сообщается на странице администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что запрет на продажу алкоголя будет действовать с 11 до 15 апреля в Кургане, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Белозерском, Притобольном и Целинном муниципальных округах.

«Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ограничения будут действовать с 11 по 15 апреля», — отмечается в публикации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что уровень воды в курганской реке Тобол начал подниматься, прирост за минувшие сутки составил 38 см.

Глава муниципалитета населенном пункте Звериноголовское в Курганской области Марина Панкратова заявляла, что уровень воды достиг 799 см и приближается к отметке неблагоприятного явления.

Ранее в Оренбурге резко поднялся уровень воды.