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В Литве хотят аннулировать ВНЖ россиянам и белорусам

Депутаты Литвы предложили аннулировать ВНЖ россиянам и белорусам

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Депутаты Литвы выступили с предложением аннулировать для россиян и белорусов вид на жительство (ВНЖ) в республике. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Представители правящей партии в стране зарегистрировали соответствующий законопроект. По словам депутатов, это необходимо для «контроля рисков», связанных с частыми поездками граждан Белоруссии на родину.

«Целесообразно аннулировать разрешение на временное проживание, выданное гражданам Беларуси в Литве, если они выезжают в Беларусь чаще одного раза в месяц за последние 12 месяцев», — говорится в предложении.

Как считают депутаты, подобную ограничительную меру нужно применить и к гражданам Российской Федерации.

В марте президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны из-за ее слов в поддержку России.

Позже Лиепа, комментируя сообщения о лишении ее литовского гражданства, заявила, что сделала свой выбор в пользу РФ.

До этого сообщалось, что белоруса, который прожил в Литве около 17 лет, выслали из страны из-за службы в армии.

Ранее Путин заявил, что РФ столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до СВО.

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