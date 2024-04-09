«Это абсолютный абсурд»: ресторатор Пичугин рассказал о судебных тяжбах с собственной компанией

Ресторатор Александр Пичугин опроверг информацию о том, что до сих пор не выплатил денег по иску своей же компании ООО «Масло Медиа», которая обвинила его в незаконном обогащении. «Газете.Ru» Пичугин сообщил, что средства с его ИП списали судебные приставы и сейчас они заморожены банком. При этом ресторатор заявил, что считает иск абсурдным, а его партнеры по компании осуществили «рейдерский захват» агентства.

«Когда я принял решение, что хочу уходить из маркетинга и заниматься ресторанным бизнесом, я взял в долю своих бывших сотрудников. Мы организовали совместное юридическое лицо, я подарил им доли в равных пропорциях вместе со мной, и назначил одного из них генеральным директором. Спустя время партнеры задумали какую-то странную схему, при которой доход компании начал падать, а контракты, которые были на юрлице ООО «Масло Медиа», начали переводиться на их ИП и левые ООО. Они без меня создали отдельное юрлицо, отдельное агентство, осуществили так называемый рейдерский захват. Естественно, мне это не понравилось. Фактически меня лишили дохода и того бизнеса, который я долгие годы строил. В 2022 году я запросил у них документы по ведению юридического лица за 2019–2021 годы, они отказались предоставлять их, я подал в суд. Выиграл это дело. Суд обязал их к штрафам за непредоставление этих документов. В течение полугода они эти документы не предоставляли, а потом и вовсе подали на меня встречный иск за незаконное обогащение», — объяснил Пичугин.

По словам ресторатора, в суд он обратился, чтобы восстановить справедливость, однако не ожидал, что его партнеры будут «так грязно играть». Он отметил, что судебные приставы сейчас хотят повторно списать с его счетов сумму по проигранному иску.

«Если включить здравый смысл, вы же понимаете, что я, не управляя компанией, не мог сам себе отправлять деньги, не мог подписывать документы и тем более отправить сам себе иск через два года после того, как это произошло. Очевидно, они спокойно жили и вдруг, когда я запросил у них документы, они решили обратиться со встречным иском — якобы на незаконное обогащение. Мне бы очень хотелось, чтобы уделили внимание арбитражному суду города Новосибирска. Судья, который выносил этот приговор, очевидно, не погружался в детали. Он не учел то, что мне документы до сих пор не были предоставлены. 6 марта у меня со счета списалось больше 1 млн рублей. Деньги эти заморожены в банке, у меня со счета они списались, а судебные приставы не могут этого увидеть никак. Они направили предписание, чтобы еще раз списать эту сумму и, по-моему, обременяют эту сумму еще каким-то штрафом. Но если сейчас взять мой банкинг, то можно будет увидеть, что 6 марта с моего счета сумма иска, по которой я проиграл, была списана. Но судебные приставы ни в какую не хотят принимать этот факт и продолжают настаивать на том, что я якобы не выплатил этот долг», — сказал он.

Ресторатор подчеркнул, что когда выплата по иску дойдет до ООО «Масло Медиа», то партнеры должны будут разделить между собой дивиденды. В таком случае часть денег должна вернуться и самому Пичугину.

«С точки зрения здравого смысла — это абсолютный абсурд. С точки зрения юридической — выглядит так, что я якобы незаконно обогатился за счет своей компании, в которой был совладельцем и до сих пор состою учредителем. Как будут развиваться события дальше? Скорее всего рано или поздно судебные приставы увидят, что деньги все-таки были списаны. Скорее всего, мне начислят еще дополнительные пени. После чего эта сумма упадет на счет ООО «Масло Медиа», в котором у меня есть два партнера. Наверняка они эту сумму либо каким-то образом украдут, либо спишут на какие-то расходы. А если они все-таки захотят поступить честно, то они должны будут распределить дивиденды между нами, получив эти деньги с моего ИП», — заключил он.

До этого Telegram-канал Shot написал, что руководители компании ООО «Масло Медиа», основанной ресторатором Александром Пичугиным, подали иск в суд, обвиняя его в выводе денег из компании. Они потребовали возместить около 1,1 миллиона рублей ущерба.

Руководство компании обвиняло партнера в неправомерном перераспределении средств: сотрудники утверждали, что Пичугин получил указанную сумму на рекламу от одного из клиентов компании, но не направил эти деньги на продвижение.

Суд вынес решение в пользу руководства ООО «Масло Медиа», однако Пичугин подал апелляцию, которая была отклонена. По последним данным, руководство подало новый иск, требуя признать Пичугина банкротом, так как он якобы до сих пор не выплатил средства по иску.

Ранее в Москве открылся бар Пичугина с «Почти голым коктейлем», который связали с Настей Ивлеевой.