В Балакове годовалый ребенок наелся семечек и едва не задохнулся

Медики Балаковской городской больницы спасли маленького пациента, который наелся семечек и едва не задохнулся. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Годовалого мальчика доставила в больницу бригада скорой помощи, ребенок сильно кашлял, испытывал трудности с дыханием, его губы приобрели синюшный оттенок. Родители рассказал, что кормили сына ядрами подсолнечника, оставили на столе пакет с семечками и ушли.

Лакомство попало в поле зрения мальчика, он стянул пакет со стола и наелся семечек вместе с шелухой, которая попала в бронхи ребенка. Врачам-эндоскопистам удалось извлечь мелкие инородные тела, жизнь и здоровье ребенка вне опасности.

В Петербурге маленький ребенок подавился проглоченной деталью игрушки, к моменту приезда скорой помощи он уже посинел и не мог дышать. Фельдшерам пришлось экстренно проводить процедуру коникотомии — вскрытия гортани. Пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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