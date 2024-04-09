Экс-боец СВО устроил поножовщину и едва не отрезал палец соседу в Волгограде

В Волгограде экс-боец СВО устроил поножовщину и едва не отрезал палец соседу, вступившемуся за сына. Об этом сообщает V1.ru.

По информации издания, инцидент произошел 7 апреля в ЖК «Янтарный город» в Советском районе. Местные жители рассказали, что неадекватный мужчина начал проявлять агрессию по отношению к детям. Родители одного из детей вышли, чтобы узнать, что случилось, и тогда агрессор напал на них с ножом.

Сообщается, что мужчина ударил соседа ножом в руку, а также угрожал порезать его жену. Позже на место прибыли скорая помощь и полиция, медикам пришлось пришивать пострадавшему палец.

По словам супруги пострадавшего, в полиции ей сообщили, что агрессора оставили на свободе. Женщина рассказала, что нападавший является экс-бойцом СВО. Другие родители жалуются, что мужчина домогался их детей, отметила она.

Ранее в Москве посетители бара избили участника СВО, вступившегося за девушку.