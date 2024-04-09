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Россиянам напомнили о правилах пожарной безопасности в весенний период

Спасатель Томчук призвал детей и подростков не играть с огнем

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Pixabay

Пожароопасный период в Московской области будет введен не позднее 15 апреля. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал советник начальника Мособлпожспаса, заслуженный спасатель России Игорь Томчук. Также он напомнил о правилах пожарной безопасности в преддверии теплого сезона.

«Если вы развели огонь в положенном месте при соблюдении всех условий до введения пожароопасного периода, обязательно имейте при себе средства для тушения огня: воду, огнетушитель, землю. Также необходимо соблюдать осторожность с жидкостью для розжига при разведении огня», — сказал Томчук.

Он также призвал напомнить о правилах пожарной безопасности детям и подросткам. Баловство с огнем может привести к катастрофическим последствиям, подчеркнул спасатель.

До этого Томчук отмечал, что поджоги травы являются одной из самых распространенных причин пожаров в весенний период. По его словам, данная проблема возникает ежегодно, начиная с апреля.

В конце марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что лето 2024-го может оказаться более пожароопасным по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в МЧС РФ предупредили о возможном ухудшении лесопожарной обстановки.

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