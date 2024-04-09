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Власти Калужской области пообещали перекрасить «непатриотичные остановки»

Минтранс Калужской области пообещал закрасить желто-голубые остановки

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Телеграм-канал Подъём

Желто-голубые остановки в Калужской области перекрасят в другие цвета, заявили в региональном министерстве транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В Минтрансе отметили, что официальных обращений по поводу цвета остановок не поступало.

«Мы мониторим социальные сети и видели данный пост. В плановом режиме в весенне-летний период подрядной организацией проводится обновление остановочных павильонов. В частности, и этот павильон в течение недели будет перекрашен», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что учет количества остановок желто-голубых цветов не проводился.

До этого Симоновский суд Москвы оштрафовал жительницу столицы за сине-желтую незабудку на лямке рюкзака. Суд постановил, что москвичка в вагоне поезда на станции метро «Шаболовская» демонстрировала пассажирам «средство наглядной агитации» в виде прикрепленного на лямку рюкзака вышитого изображения цветка незабудки в цветах украинского флага. Судья посчитал, что таким образом женщина демонстрировала «свое негативное отношение к проведению специальной военной операции».

Ранее экс-кандидат в президенты США Рамасвами возмутился украинским галстуком Байдена.

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