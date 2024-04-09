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Россиянин ударил пожилую кассиршу кулаком в лицо из-за фантазий о насмешках

Mash: в Ленобласти мужчина ударил кассиршу кулаком в лицо

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Ленобласти мужчина с размаха ударил пожилую кассиршу кулаком в лицо из-за фантазий о насмешках над собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произшел в городе Тихвине. Местный житель без каких-либо объяснений налетел на пожилую работницу магазина и с размаха ударил ее в лицо. Предварительно, мужчине показалось, что продавцы над ним посмеиваются, и это стало причиной его агрессии.

Пострадавшая работница торговой точки получила сотрясение мозга, сообщает Telegram-канал. Нападавшего в скором времени задержали сотрудники Росгвардии. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого тюменец разбил бутылку о голову сотрудницы магазина за отказ продать ему алкоголь в неустановленное для этого время. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о побоях.

Ранее екатеринбуржец ударил женщину за отказ купить ему кофе.

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