В 4 больницах Подмосковья заменили устаревшие рентген-аппараты

В Чеховскую и Химкинскую больницы поставили 4 новых рентгеновских аппарата, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, новые аппараты имеют более высокое качество изображения и низкую лучевую нагрузку.
«На установку 4 новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 млн рублей», — отметил он.
По словам главного врача Чеховской больницы Андрея Попова, с новыми аппаратами врачи смогут получать качественные снимки в короткие сроки.
Он добавил, что на каждом аппарате планируется проводить до 40 исследований в сутки.
Оборудование закуплено благодаря губернатору региона Андрею Воробьеву и нацпроекту «Здравоохранение».