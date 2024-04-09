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В 4 больницах Подмосковья заменили устаревшие рентген-аппараты

В больницы Подмосковья поставили еще 4 новых рентген-аппарата

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В Чеховскую и Химкинскую больницы поставили 4 новых рентгеновских аппарата, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, новые аппараты имеют более высокое качество изображения и низкую лучевую нагрузку.

«На установку 4 новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 млн рублей», — отметил он.

По словам главного врача Чеховской больницы Андрея Попова, с новыми аппаратами врачи смогут получать качественные снимки в короткие сроки.

Он добавил, что на каждом аппарате планируется проводить до 40 исследований в сутки.

Оборудование закуплено благодаря губернатору региона Андрею Воробьеву и нацпроекту «Здравоохранение».

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