Российский школьник полтора года незаконно провел в СИЗО

В Уфе 15-летний подросток из-за судебной ошибки почти два года провел в следственном изоляторе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подростка вместе с его матерью задержали в феврале 2022 года за распространение наркотиков. У женщины нашли 30 свертков с запрещенными веществами. На суде несовершеннолетний отрицал свою вину, отмечая, что мать попросила его забрать «курительную смесь». О том, что внутри свертков были наркотики, подросток якобы не знал, хотя во время следственных действий говорил, что видел, как родительница забирает закладки.

Во время суда адвокаты подчеркивали, что несовершеннолетний не достиг возраста 16 лет, поэтому его нельзя судить по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Тем не менее подростка суд приговорил к трем годам с отбыванием срока в воспитательной колонии.

По словам адвоката Виталия Буркина, он удивлен, почему несовершеннолетнего привлекли к уголовной ответственности, хотя тот на момент суда не достиг необходимого возраста. Юрист считает, что Следственный комитет должен возбудить уголовное дело и прилечь должностных лиц к ответственности.

Приговор подростка отменили в марте 2024 года, к этому времени школьник более полутора лет провел в СИЗО.

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