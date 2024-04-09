В Подмосковье назвали количество собранной крови и ее компонентов

С начала 2024 года в Московской области заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп, за 10 дней после теракта в «Крокусе» в регионе заготовили 3,7 т крови и компонентов.

Также она напомнила, что жители Московской области могут сдать донорскую кровь в Московском областном центре крови.

Она добавила, что на портале «Доноры Подмосковья» размещена информация о донорстве крови в регионе.

Напомним, донорская кровь необходима для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами, больным онкологическими заболеваниями и другим категориям граждан.