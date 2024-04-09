Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье назвали количество собранной крови и ее компонентов

В Подмосковье заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

С начала 2024 года в Московской области заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп, за 10 дней после теракта в «Крокусе» в регионе заготовили 3,7 т крови и компонентов.

Также она напомнила, что жители Московской области могут сдать донорскую кровь в Московском областном центре крови.

Она добавила, что на портале «Доноры Подмосковья» размещена информация о донорстве крови в регионе.

Напомним, донорская кровь необходима для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами, больным онкологическими заболеваниями и другим категориям граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами