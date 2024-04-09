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Ранее судимый россиянин приревновал любимую к другу и поджег их дома

В Самарской области мужчина поджег дома возлюбленной и ее друга

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МВД РФ по Самарской области

Жителя Самарской области осудили после поджога двух домов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Нефтегорске. На территории одного из садовых товариществ произошел пожар. После тушения полиция опросила собственника и тот рассказал, что за несколько дней до произошедшего у его знакомой также на участке произошел пожар. В произошедшем женщина подозревала бывшего сожителя.

«Такой вывод она сделала, так как он неоднократно высказывал неприязнь ей и ее другу – второму потерпевшему», – сообщается в публикации.

В результате ранее судимого мужчину задержали. Во время расследования он возместил весь ущерб пострадавшим. Россиянин также признал вину за произошедшее.

Поджигателя приговорили к году исправительных работ. Помимо этого, он будет отчислять 5% заработной платы.

Ранее в Пензе местный жительприревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени.

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