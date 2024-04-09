Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компании Альфа-Групп помогут пострадавшим в Оренбургской области

Альфа-Групп выделит 1 млрд рублей жителям Оренбургской области

close
100%
«Телега Игната. Экономика и не только...»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Телега Игната. Экономика и не только...»

Руководство Альфа-Групп приняло решение об оказании помощи на сумму в 1 млрд рублей пострадавшим от прорыва дамбы жителям Оренбургской области, сообщает пресс-служба Альфа-Групп.

В Альфа-Групп отметили, что в ближайшее время группа компаний утвердит план увеличения помощи пострадавшим.

«Для нас нет ни малейших сомнений в том, что мы правильно сделали, обратившись с этой инициативой к руководству бизнесов группы именно сейчас, когда происходит стихийное бедствие в одном из ключевых регионов, где работают все наши компании», — отметил главный акционер компаний консорциума Андрей Косогов.

Он добавил, что в такие моменты бизнес должен сплотиться и проявить особую ответственность.

Ранее Альфа-Банк предоставил жителям Орска кредитные каникулы, а X5 доставил продуктовые наборы и питьевую воду. Также местный «Водоканал» отправил в зону ЧС дополнительную современную автолабораторию для анализа качества воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами