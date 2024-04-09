Компании Альфа-Групп помогут пострадавшим в Оренбургской области

Руководство Альфа-Групп приняло решение об оказании помощи на сумму в 1 млрд рублей пострадавшим от прорыва дамбы жителям Оренбургской области, сообщает пресс-служба Альфа-Групп.

В Альфа-Групп отметили, что в ближайшее время группа компаний утвердит план увеличения помощи пострадавшим.

«Для нас нет ни малейших сомнений в том, что мы правильно сделали, обратившись с этой инициативой к руководству бизнесов группы именно сейчас, когда происходит стихийное бедствие в одном из ключевых регионов, где работают все наши компании», — отметил главный акционер компаний консорциума Андрей Косогов.

Он добавил, что в такие моменты бизнес должен сплотиться и проявить особую ответственность.

Ранее Альфа-Банк предоставил жителям Орска кредитные каникулы, а X5 доставил продуктовые наборы и питьевую воду. Также местный «Водоканал» отправил в зону ЧС дополнительную современную автолабораторию для анализа качества воды.