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В Петербурге пьяный мужчина рухнул с набережной в реку Смоленку

В Петербурге из воды достали упавшего с набережной человека

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Haggardous50000/Shutterstock

Петербуржца спасли после того, как он прыгнул в водоем на Васильевском острове. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на набережной реки Смоленки. Местный житель, нетвердо стоявший на ногах, спикировал в воду недалеко от Уральского моста.

Специалисты оперативно вытащили петербуржца из воды. Его передали медикам скорой помощи. О том, получил ли мужчина травмы, не сообщается. Известно, что в момент инцидента он был сильно пьян.

До этого в Петербурге из Невы достали выжившую девушку. Ее направили в больницу в состоянии средней степени тяжести, с переохлаждением, резаными ранами предплечий и левой голени. Помимо этого, специалисты выявили у нее алкогольную интоксикацию. Спасенную жительницу Невского района доставили в реанимацию. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее в Оренбургской области двух подростков унесло на льдине на середину реки.

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