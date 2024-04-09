Активисту с Украины заочно избрали меру пресечения в Москве

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста в отношении украинского активиста «Уличного фронта» Демьяна Ганула. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Согласно судебному постановлению, мужчину заочно арестовали за нарушение ч.1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память павших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России) и ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — указывается в публикации.

Мера будет активирована с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, резюмировали в пресс-службе.

До этого Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу экс-парламентария Норвегии Сандру Андерсен Эйру, которую обвиняют в участии в боевых действиях на Украине на стороне ее вооруженных сил.

Ранее мэра украинского города заочно арестовали в России.