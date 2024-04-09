Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Активисту с Украины заочно избрали меру пресечения в Москве

Суд в Москве заочно арестовал активиста украинского «Уличного фронта» Ганула

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста в отношении украинского активиста «Уличного фронта» Демьяна Ганула. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Согласно судебному постановлению, мужчину заочно арестовали за нарушение ч.1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память павших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России) и ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — указывается в публикации.

Мера будет активирована с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, резюмировали в пресс-службе.

До этого Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу экс-парламентария Норвегии Сандру Андерсен Эйру, которую обвиняют в участии в боевых действиях на Украине на стороне ее вооруженных сил.

Ранее мэра украинского города заочно арестовали в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами