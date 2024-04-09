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Названы самые популярные среди россиянок пластические операции

Хирург Цой: самыми популярными среди россиянок являются операции по омоложению

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Depositphotos

Пластический хирург клиники DEGA Юрий Цой в разговоре с «Ридусом» представил рейтинг самых популярных у россиянок пластических операций. На первом месте, по его словам, омоложение лица и шеи (28% пациенток).

«Зачастую для омоложения лица и шеи выполняются комплексные операции. Это может быть сочетание эндоскопической подтяжки лба, эндоскопической подтяжки висков, эндоскопической подтяжки средней зоны лица вместе с перераспределением жировых пакетов области нижнего века или комков Биша и введением дополнительного объема в качестве липофиллинга», — рассказал врач.

Вторую строчку в рейтинге занимает блефаропластика (операция по изменению формы век, разреза глаз). К такому вмешательству прибегли 16% пациенток. На третьем месте (13%) — липосакция (операция по удалению жировых отложений), сообщил специалист.

Дерматолог-косметолог Наталия Жовтан до этого рассказала «Газете.Ru», как сделать красивые губы без уколов и пластических операций.

Увлажненные и мягкие губы, по ее словам, свидетельствуют о сбалансированном питьевом режиме, а также об отсутствии витаминных дефицитов.

Ранее Бьянка рассказала о желании сделать новую пластику.

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