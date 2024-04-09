В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на территории региона отменен режим воздушной опасности, объявленный днем 9 апреля.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой «Воздушной опасности», — говорится в сообщении.

После объявления режима воздушной опасности в Липецкой области все силы и средства были приведены в состояние повышенной готовности. Губернатор призывал жителей Липецкой области соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

7 апреля беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен и уничтожен дежурными средствами ПВО в Краснинском районе Липецкой области на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее в Воронежской области был объявлен сигнал опасности атаки беспилотников.