В Совфеде обсудят назначение Подносовой на пост главы Верховного суда

Комитет Совета Федерации по государственному строительству обсудит кандидатуру заместительницы председателя Верховного суда Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда 16 апреля. С таким заявлением выступил глава комитета Андрей Клишас, передает ТАСС.

Обсуждение начнется в 12:00 и пройдет в открытом режиме.

До этого комиссия при президенте РФ порекомендовала Подносову на пост главы Верховного суда.

Подносова стала единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии. Решение о назначении должно быть принято комиссией при президенте РФ, после чего президент представит ее кандидатуру Совету Федерации для окончательного утверждения большинством голосов.

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году назначена заместителем председателя Верховного Суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее Коллегия судей рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя ВС.