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Врач рассказала о методах лечения при недержании у женщин

Врач Нестерова: упражнения Кегеля не всегда помогают при недержании у женщин

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Лечение недержания мочи у женщин будет подбираться в зависимости от его типа, оно делится на стрессовое, ургентное (или императивное) и смешанное. Об этом kp.ru рассказала врач-уролог, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Нестерова.

Стрессовое недержание, которое появляется при любом повышении внутрибрюшного давления — кашле, чихании, смехе, занятии спортом, можно вылечить консервативными методами. Например, с помощью упражнений для укрепления мышц тазового дна — упражнения Кегеля.

«К сожалению, самостоятельное выполнение упражнений не всегда оказывается эффективным, так как женщина порой не понимает, какие именно мышцы ей необходимо задействовать в процессе тренировки, а неправильная тренировка может не только не дать эффект, но и усугубить ситуацию», — уточнила врач.

Кроме того, можно заниматься на тренажерах для укрепления мышц тазового дна, пройти физиотерапию или местную эстроген-заместительную терапию. Если эти методы не подойдут, специалисты могут предложить пациенткам операцию — слинговую уретропексию, добавила Нестерова.

При императивном (ургентном) недержании, которое характеризуется непроизвольным подтеканием мочи после резкого нестерпимого позыва, могут помочь местная заместительная гормональная терапия и препараты для снятия гиперактивности мочевого пузыря. В случае с последним типом недуга лечение начинают обычно с поиска причины, вызывавшей императивный компонент и ее устранения, заключила эксперт.

Исследование, опубликованное в журнале Menopause, до этого показало, что более частые и выраженные эпизоды недержания мочи связаны с повышенным риском инвалидности у женщин.

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