Врачи объяснили, почему детям и пожилым людям нельзя есть шаурму

Специалисты Роскачества провели исследование покупной шаурмы и выявили в ней кишечную палочку, листерию и стафилококк. Шаурма является идеальным местом для размножения подобных патогенов, объяснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Особенно опасно есть ее детям, пожилым людям и беременным женщинам, предупредила она в беседе с телеканалом «360».

В шаурме бактерии активно размножаются, так как оказываются в благоприятной для этого среде – темной, влажной и теплой. Попасть в готовый продукт стафилококк может, если при приготовлении используется зараженное сырье или посуда, контактировавшая с бактериями.

Найти патогены можно в шаурме, которую делают даже в хороших точках общепита, просто их может быть меньше, что не так опасно для обычного, здорового человека, добавила Соломатина. Однако если такой покупатель отделается тошнотой и дискомфортом, то некоторые категории людей могут серьезно отравиться. В группе риска – дети, беременные и пожилые люди.

«Лучше всего все готовое, в том числе салаты и, особенно, влажные продукты, не покупать, пока человек находится в таком состоянии», — подчеркнула врач.

Если есть малейший риск, то лучше покупать свежие продукты и самостоятельно их готовить, заключила диетолог.

Напомним, в Москве и Петербурге в шаурме от гипермаркета «Ашан» и Chef Doner обнаружили золотистый стафилококк и листерии. В Роскачестве подчеркнули, что употребление таких продуктов может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза.

Россиянам ранее рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы.