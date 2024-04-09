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Силовики задержали геймера, который играл в Counter Strike за террористов

В Свердловской области спецназ задержал геймера во время игры в Counter Strike

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Shutterstock

В Нижнем Тагиле задержали геймера, который играл в Counter Strike. Видео задержания, которое провела полиция в сопровождении спецназа, опубликовало издание E1.RU.

По имеющейся информации, все произошло 3 апреля в одном из городских компьютерных клубов. Трое силовиков ворвались в помещение, набросились на сидевшего за рабочим столом мужчину и положили его лицом в пол. Все произошло на глазах у другого геймера, который в испуге бросил мышку с клавиатурой.

Оказалось, что в момент задержания мужчина играл в Counter Strike за террористов.

«Молодой парень, лет около двадцати, в этот момент играл за террористов, и тут на него напрыгивает не виртуальный, а реальный спецназ. Очень неожиданно», — рассказал свидетель происшествия.

По данным источника Ura.ru, сотрудники ОМОНа скрутили в компьютерном клубе «КиберПрайд» подозреваемого в грабеже, совершенном еще в 2022 году. В пресс-службе УМВД по Свердловской области задержание геймера пока не комментировали.

Ранее петербурженку задержали из-за гвоздик, перевязанных лентой с пацифистской надписью.

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