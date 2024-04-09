В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить проявления весенней аллергии

Избегание контакта с аллергеном позволит минимизировать проявления весенней аллергии в сезон. Об этом RuNews24 рассказала специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина.

По ее словам, для этого нужно выяснить, где именно подстерегает опасность. Помимо этого, стоит узнать, на какую именно пыльцу реагирует аллергик, добавила эксперт. Для этого можно сдать анализ на антитела к предполагаемому раздражителю и избегать его. Еще один способ снизить риски — терапевтический, он основан на иммунотерапии. В этом случае аллергику вводят инъекцию раствора аллергена и постепенно повышают дозу, чтобы переключить иммунную реакцию на другие более безопасные раздражители.

«Надо помнить, что вылечить аллергию невозможно. Это заболевание, обусловленное наследственностью и заявляющее о себе при неблагоприятном сочетании множества факторов «в нужное время в нужном месте». Поэтому не стоит верить посулам коммерсантов от медицины, обещающим стопроцентное излечение, конечно, после платной сдачи множества анализов и прохождения различных сомнительных процедур», — добавила Вершинина.

Накануне специалисты Химкинской областной больницы сообщили, что примерно 50% населения Москвы и Московской области страдают от аллергии на пыльцу, также называемой поллинозом. Весна в регион пришла раньше обычного, поэтому сезон аллергии уже начался, отметили врачи.

Ранее были названы опасные последствия аллергии на пыльцу.