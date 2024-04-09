Полиция Литвы нашла атаковавшего посольство России

Литовская полиция задержала жителя Литвы 1974 года рождения, который подозревается в метании бутылок с зажигательной смесью в здание посольства России, расположенное в Вильнюсе.

Как пишет Sputnik Литва, подозреваемый был задержан 8 апреля. Задержанный ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Он подозревается в повреждении имущества общеопасным способом. По литовскому законодательству за такое преступление может грозить штраф, ограничение свободы, арест либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис до этого сообщал, что неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе.

Из людей никто не пострадал, на стене здания посольства остались следы огня и дыма.

Ранее посольство России в Молдавии атаковали коктейлями Молотова.