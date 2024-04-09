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В затопленном поселке в Курганской области решили отключить свет

В затопленном поселке Красный Октябрь отключат свет из-за повышения уровня воды

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Depositphotos

Власти Целинного округа Курганской области предупредили жителей затопленного поселка Красный Октябрь о скором отключении электричества. Соответствующее сообщение появилось на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«9 апреля, с 14:00 (12:00 мск) будет отключен от электроснабжения из-за повышения уровня воды до опасных значений подтопленный населенный пункт Красный Октябрь», — говорится в сообщении.

Власти назвали отключение превентивной мерой, к которой приходится прибегнуть, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Администрация также напомнила о продолжающейся в Красном Октябре эвакуации. Людей просят собираться по адресу улица Речная, 17. Отмечается, что пункт временного размещения находится в Костыгином Логе на Западной улице, 1.

8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол поднимется до отметки 11 метров и выше, что превышает значение, зафиксированное при наводнении в 1994 году и грозит сильнейшим за последние 30 лет наводнением. Введен режим ЧС регионального уровня.

Ранее в Кургане сообщили о начале эвакуации ряда микрорайонов и СНТ.

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