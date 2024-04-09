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Отказавшаяся эвакуироваться преподаватель колледжа искусств пропала в Орске

RT: в Орске преподавательница колледжа отказалась эвакуироваться и пропала

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Орске пожилая преподавательница колледжа Наталья Чумак отказалась эвакуироваться из-за страха перед мародерами и пропала. Об этом в Telegram-канале сообщает RT.

По информации издания, коллеги 76-летней жительницы Орска рассказали, что она последний раз выходила на связь 6 апреля. С тех пор телефон россиянки выключен. Поступала информация о том, что ее видели в церкви в микрорайоне Старый город, однако волонтерам не удалось ее там обнаружить.

Отмечается, что у пожилой женщины нет родственников. Она отказывалась эвакуироваться в связи с переживаниями о том, что во время ее отсутствия в дом могут забраться мародеры.

До этого почти 6,4 тысячи человек эвакуировали в Оренбургской области из-за сильных паводков. Среди них почти 1,8 тыс. детей.

Дамбу в Орске на реке Урал прорвало в двух местах 5 апреля. По последним данным, уровень воды в реке упал до 928 сантиметров.

Ранее генподрядчик обвинил грызунов в прорыве насыпной дамбы в Орске.

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