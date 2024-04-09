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В Петрозаводске старшеклассники издеваются над учениками средней школы

В Петрозаводске старшеклассники топили куртки школьников в унитазах

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Depositphotos

В Петрозаводске старшеклассники издевались над учениками средней школы и испортили их имущество. Об этом сообщает КарелInform.

Ученики средних классов школы №36 пострадали от издевательств старшеклассников. Те затоптали, а затем помочились на куртки нескольких учащихся. Они также оплевали чужую одежду, а затем затолкали ее в унитазы. Один из школьников после этого вернулся домой раздетым, теперь родители пострадавших от буллинга детей требуют, чтобы их обидчиков привлекли к ответственности.

Проверку по факту инцидента пообещали провести в министерстве образования Карелии и администрации Петрозаводска. В ситуацию вмешался также детский омбудсмен Геннадий Сараев. В самой школе произошедшее комментировать отказались, администрация учебного заведения никак не наказала хулиганов.

Сегодня делом заинтересовался председатель СК России. Как сообщил Следком, Александру Бастрыкину будет доложено о ходе доследственной проверки по сообщению о неправомерных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетних в Карелии.

Ранее в Нижнем Тагиле в массовой драке подростки с битами и ножами избили сверстников.

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