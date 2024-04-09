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Стримерше, обвиняемой в истязании собственных детей, продлили срок содержания под стражей

В Тюменской области стримерша, которая избивала ребенка, осталась под арестом

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Стримерша под ником «Жади», истязавшая своего сына в прямых эфирах, попросила смягчить ей меру пресечения, но осталась под стражей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Скандально известная стримерша Алиса Гулиева, обвиняемая в истязании собственных детей и жестоком обращении с ними, попросила изменить ей меру пресечения на домашний арест.

33-летняя женщина била своего маленького сына, оскорбляла его нецензурной бранью и угрожала ему расправой во время трансляций в интернете. По вине матери у ребенка появилось психическое расстройство, своими действиями, как показала экспертиза, она причинила его здоровью тяжкий вред.

В итоге срок содержания «Жади» под стражей был продлен на шесть месяцев, за решеткой она пробудет до 27 сентября. При этом уже 17 апреля должно состояться первое судебное заседание по этому делу.

Ранее жительница Пензенской области вела стримеры, на которых наказывала свою собаку за непослушание.

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