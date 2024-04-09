Россиянам рассказали, что будет с их зарплатой из-за шестидневки в конце апреля

Заработная плата россиян не увеличится из-за шестидневной рабочей недели, которая ожидает их с 22 по 27 апреля перед длинными выходными. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

По словам эксперта, выходные дни в России могут переносить на другие федеральным законом или нормативно-правовым актом правительства страны. В 2024 году постановлением правительства субботу, 27 апреля, сделали рабочим днем, а выходной день — перенесли на 29 апреля. При этом вторник, 30 апреля, станет выходным вместо субботы, 2 ноября, уточнила специалист.

«В связи с переносом выходного мы будем работать в субботу, 27 апреля, но зато отдохнем в другой день. Поэтому норма часов в апреле останется неизменной. Никакая компенсация здесь не предусмотрена. Таким образом, зарплата сотрудников не увеличится, а останется такой же, как и в предыдущие месяцы», — заключила Рыбакова.

Председатель Ростовской областной организации Росхимпрофсоюза до этого Наталья Сычева прокомментировала инициативу Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» о введении в России шестидневной рабочей недели. По ее словам, такая мера имеет может пагубно отразиться на фина­нсовой составляющей некоторых предприятий и организаций, которые будут вынуждены платить работникам заработную плату за дополнительный рабоч­ий день.

Ранее Росстат показал размеры зарплатного неравенства.