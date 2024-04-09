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Врач оценил, можно ли пожилым людям заниматься в фитнес-клубах

Врач Новоселов: пожилым людям полезно заниматься в фитнес-клубах

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Shutterstock

Представителям старшего поколения полезно заниматься в фитнес-клубах, потому что физическая активность продлевает жизнь. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель секции геронтологии МОИП Валерий Новоселов.

«Есть понятие «календарный возраст» — «паспортный» другими словами. Есть понятие «биологический». Сегодня люди выглядят гораздо моложе, они не просто выглядят, они функциональнее, они здоровее, чем их родители 50 лет назад. Таких людей сейчас очень много», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, перед посещением фитнес-клуба пожилым стоит проконсультироваться с врачом, потому что после 60 лет у людей могут появляться «возраст-зависимые заболевания».

«Чем человек дольше живет, тем больше риск их возникновения. Это сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа, онкологические заболевания, синдром деменции — потеря памяти, интеллекта и скелетной мускулатуры», — уточнил Новоселов.

Ученые из университета Юты (США) до этого обнаружили, что регулярные аэробные упражнения предотвращают опасную нестабильность генома, характеризующуюся повреждением ДНК и дисфункцией теломер у пожилых мышей.

Ранее врач назвала напиток, который защитит пожилых от рака и Альцгеймера.

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