В Саратове после поджога загорелся Музей истории специальной военной операции

В Саратове ищут неизвестного, который поджег «Музей истории специальной военной операции». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина разбил окно учреждения и бросил внутрь бутылку с легковоспламеняющейся смесью. В результате огонь перекинулся на шторы и окно. Распространиться огню не позволила дежурная сотрудница охраны.

Приехавшие на место инцидента полицейские нашли пятилитровую канистру. Помимо этого, правоохранители обнаружили три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки.

Известно, что подобный случай уже происходил с музеем в 2023 году. В тот момент правоохранители выяснили, что задержанный, по совету мошенников, взял кредит. После этого аферисты заставили молодого человека поджечь дверь.

До этого пенсионерку из Петербурга приговорили к десяти годам заключения за поджог военкомата. Известно, что кураторы предложили женщине 50 тысяч рублей за работу. С неизвестными осужденная общалась через мессенджер.

Ранее в Самарской области мошенники заставили пенсионерку поджечь военкомат.