Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове после поджога загорелся Музей истории специальной военной операции

В Саратове неизвестный поджег Музей истории специальной военной операции

close
100%
Shutterstock

В Саратове ищут неизвестного, который поджег «Музей истории специальной военной операции». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина разбил окно учреждения и бросил внутрь бутылку с легковоспламеняющейся смесью. В результате огонь перекинулся на шторы и окно. Распространиться огню не позволила дежурная сотрудница охраны.

Приехавшие на место инцидента полицейские нашли пятилитровую канистру. Помимо этого, правоохранители обнаружили три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки.

Известно, что подобный случай уже происходил с музеем в 2023 году. В тот момент правоохранители выяснили, что задержанный, по совету мошенников, взял кредит. После этого аферисты заставили молодого человека поджечь дверь.

До этого пенсионерку из Петербурга приговорили к десяти годам заключения за поджог военкомата. Известно, что кураторы предложили женщине 50 тысяч рублей за работу. С неизвестными осужденная общалась через мессенджер.

Ранее в Самарской области мошенники заставили пенсионерку поджечь военкомат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами