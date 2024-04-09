Сейсмологи предупредили о скором росте количества сильных землетрясений

Сегодня фиксируется значительно меньше сильных землетрясений, чем это было в начале XXI века. Однако вскоре ситуация может кардинально измениться, и число разрушительных подземных толчков вырастет, предупредил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. Это связано с временным затишьем, после которого сейсмическая активность резко вырастет, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Слабые подземные толчки, как правило, случаются в десятки раз чаще сильных. Так, если речь идет о землетрясении магнитудой 5 , то в год они фиксируются порядка 5 тыс. раз. К примеру, в ближайшее время их почувствуют жители Камчатки, Кавказа, Крыма, Алтая и других сейсмоактивных регионов, предупредил Шебалин. При этом он призвал россиян не опасаться – мелкие толчки не окажут разрушительного влияния на жизнь людей.

Что касается снижения числа крупных землетрясений, то наблюдаемая сейчас ситуация – это лишь временное затишье, считает эксперт.

«Это значит, что в течение какого-то времени все-таки будет происходить некоторое усиление сейсмической активности. Когда это будет происходить – сказать сложно, но оно точно будет», – заключил он.

Напомним, на минувшей неделе в Нью-Йорке два аэропорта приостановили работу из-за землетрясения, сообщалось о сейсмических активностях магнитудой 5,5. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло также на днях на юге Китая.

Ранее стало известно, что в России выросло количество природных катаклизмов.