В Москве спасли маломобильную женщину с двусторонней пневмонией

Врачи московской инфекционной клинической больницы №2 спасли маломобильную женщину в критическом состоянии, у которой диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом «Москве 24» сообщили в депздраве столицы.

Среди симптомов у пациентки были высокая температура, сильная одышка, низкая сатурация и давление. Специалисты выяснили, что причиной пневмонии стала бактерия — синегнойная палочка.

«На момент поступления к нам у пациентки развился двусторонний плевральный выпот — избыток жидкости, которая скапливается в плевральной полости и сдавливает легкие. Усугубляло ее самочувствие и то, что пациентка была маломобильна. Кроме того, наши инфекционисты столкнулись с непредвиденной трудностью — выявленный возбудитель был устойчив к антибактериальной терапии», – сообщила врач-инфекционист первого инфекционного отделения ИКБ №2 Анна Тройнякова.

Клинические фармакологи помогли подобрать действенный в данном случае антибиотик, врачам удалось стабилизировать состояние женщины. Ее выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Ученые из Тегеранского медицинского университета (Иран) до этого обнаружили, что правильное питание снижает риск возникновения опасных заболеваний легких, таких как пневмония и рак.

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