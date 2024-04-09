В Брянске ребенок справил нужду на Курган Бессмертия

В Брянске мальчик осквернил Курган Бессмертия. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

На кадрах с места инцидента видно, как ребенок становится на возвышении и справляет нужду на траву у монумента.

На инцидент уже обратили внимание в правоохранительных органах. Полиция города оперативно организовала проверку. Предположительно, мальчик из семьи, которая недавно переехала в Брянск из Мещовского района Калужской области.

Родителей героя ролика односельчане описывают как алкоголиков и дебоширов. Они нередко дерутся при ребенке. Они также добавили, что мать была ранее судима, по какой статье – не уточняется. После того, как вышла на свободу, женщина научила мальчика вредным привычкам.

До этого в Новой Москве задержали мужчину, которого подозревают в поджоге местного памятника. После теракта в «Крокус Сити Холле» местные жители организовали на месте стихийный материал. Россиянин, по версии правоохранителей, поджог цветы и игрушки.

Ранее в Петербурге мужчину осудили за нарисованную на листовке для участников СВО свастику.