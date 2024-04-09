В селе Власиха в Алтайском крае обрушился мост, местные жители лишились доступа в аптекам, магазинам и автобусной остановке, к ним не могут проехать даже автомобили. Об этом сообщают «Вести Алтай» в Telegram-канале.

Отмечается, что конструкция рухнула из-за подмытого грунта на фоне сильного паводка в регионе. По этому мосту был проезд с улицы Шаховская на улицу Сибирская.

В мэрии напомнили, что существуют альтернативные пути подхода к объектам, расположенным на улицах Сибирской и Первомайской. В настоящее время комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула ведет работу по расчету стоимости восстановления поврежденной конструкции.

Также сообщалось, что шесть из семи пролетов путепровода в Вязьме Смоленской области обрушились.

8 апреля стало известно об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. Прокуратура Смоленской области занялась оценкой работы по содержанию и ремонту обрушившегося моста.

Ранее жительница Вязьмы рассказала, что Панинский мост шатался до обрушения.