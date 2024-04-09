Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень воды в реке Урал в Орске упал до 928 сантиметров

Власти Оренбурга сообщили о снижении уровня воды в реке Урал на 35 сантиметров

close
100%
РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в Орске Оренбургской области снизился на 35 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация Оренбурга.

Отмечается, что уровень воды в Урале снизился до 928 сантиметров. В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали 6,4 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

В Оренбурге в зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

8 апреля директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров предположил, что виновниками прорыва воды могут стать грызуны.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, он совершит облет территорий и решит, какие меры принять для ликвидации последствий паводка.

Ранее в Орске эвакуировали несколько тысяч человек.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами