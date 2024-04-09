Уровень воды в реке Урал в Орске упал до 928 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Орске Оренбургской области снизился на 35 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация Оренбурга.

Отмечается, что уровень воды в Урале снизился до 928 сантиметров. В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали 6,4 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

В Оренбурге в зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

8 апреля директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров предположил, что виновниками прорыва воды могут стать грызуны.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, он совершит облет территорий и решит, какие меры принять для ликвидации последствий паводка.

Ранее в Орске эвакуировали несколько тысяч человек.