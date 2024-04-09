На Сахалине прокурор потребовал 50 млн рублей в пользу пациентки, перенесшей тяжелые роды

На Сахалине прокурор потребовал у больницы 50 млн рублей в пользу бывшей пациентки за некачественное оказание ей медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Макаровского районного суда Сахалинской области.

В прошлом году роженицу доставили в ГБУЗ «Макаровская ЦРБ», где по показаниям провели ей кесарево сечение. В результате и матери, и ребенку понадобились реанимационные мероприятия. Роды прошли с осложнениями, которые сказались на их здоровье. Впоследствии мать четырех детей, которой пришлось проходить реабилитацию, обратилась в прокуратуру с жалобой на действия работников медучреждения.

В ходе прокурорской проверки были установлены многочисленные недостатки в оказании пациентке медицинской помощи, и прокурор Макаровского района обратился в суд в интересах местной жительницы с иском к районной больнице. Он потребовал заплатить пострадавшей 50 млн рублей, так как сотрудники больницы ущемили гарантированные Конституцией РФ права истца на оказание надлежащей медицинской помощи.

Несмотря на то, что судья признал, что сотрудники ГБУЗ «Макаровская ЦРБ» нарушили стандарты медицинской помощи, требования прокурора были удовлетворены лишь частично. В итоге, исходя из требования разумности и справедливости, суд взыскал с ответчика всего 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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