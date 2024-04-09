Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине прокурор потребовал 50 млн рублей в пользу пациентки, перенесшей тяжелые роды

Суд на Сахалине взыскал с больницы 500 тысяч рублей за тяжелые роды вместо 50 млн

close
100%
Shutterstock

На Сахалине прокурор потребовал у больницы 50 млн рублей в пользу бывшей пациентки за некачественное оказание ей медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Макаровского районного суда Сахалинской области.

В прошлом году роженицу доставили в ГБУЗ «Макаровская ЦРБ», где по показаниям провели ей кесарево сечение. В результате и матери, и ребенку понадобились реанимационные мероприятия. Роды прошли с осложнениями, которые сказались на их здоровье. Впоследствии мать четырех детей, которой пришлось проходить реабилитацию, обратилась в прокуратуру с жалобой на действия работников медучреждения.

В ходе прокурорской проверки были установлены многочисленные недостатки в оказании пациентке медицинской помощи, и прокурор Макаровского района обратился в суд в интересах местной жительницы с иском к районной больнице. Он потребовал заплатить пострадавшей 50 млн рублей, так как сотрудники больницы ущемили гарантированные Конституцией РФ права истца на оказание надлежащей медицинской помощи.

Несмотря на то, что судья признал, что сотрудники ГБУЗ «Макаровская ЦРБ» нарушили стандарты медицинской помощи, требования прокурора были удовлетворены лишь частично. В итоге, исходя из требования разумности и справедливости, суд взыскал с ответчика всего 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее женщина из Великобритании потеряла речь после неудачного кесарева сечения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами