В Воронежской области объявили отбой атаки беспилотников

В Воронежской области отменен сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал чиновник.
Опасность была объявлена областным МЧС в ночь на 9 апреля, в 1:31.
Кроме того, около 4 утра Гусев сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы беспилотника над Воронежской областью.
Также вечером 8 апреля российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
В тот же день белгородский губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании предложил фермерам самостоятельно обороняться от беспилотников.
Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».