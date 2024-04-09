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В Воронежской области объявили отбой атаки беспилотников

Гусев объявил отбой отбой атаки беспилотников в Воронежской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Воронежской области отменен сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал чиновник.

Опасность была объявлена областным МЧС в ночь на 9 апреля, в 1:31.

Кроме того, около 4 утра Гусев сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы беспилотника над Воронежской областью.

Также вечером 8 апреля российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

В тот же день белгородский губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании предложил фермерам самостоятельно обороняться от беспилотников.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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