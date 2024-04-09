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На месте пожара в Воскресенске обнаружили еще одно тело

МЧС: в Воскресенске на месте пожара обнаружили тело взрослого мужчины

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Илья Питалев/РИА Новости

На месте пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске нашли шестое тело, это взрослый мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — сказано в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что при пожаре в жилом доме Воскресенска выжили двое из шести детей 11 и 13 лет — они были переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России. По данным ведомства, в доме проживали восемь человек, шесть из которых — дети.

До этого министерство сообщало о гибели при пожаре женщины и четырех детей.

7 апреля на востоке Парижа три человека погибли в результате взрыва и пожара на седьмом этаже девятиэтажного дома. Инцидент произошел на улице Шаронн в 11-м округе города. По словам местных жителей, они слышали взрыв.

8 апреля МЧС сообщало о пожаре на площади 400 кв. м в промзоне Дзержинска.

Ранее в Архангельской области 27 человек лишились дома после пожара.

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