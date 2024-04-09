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Анохин: мост в Вязьме нужно разобрать полностью, обрушилось 6 из 7 пролетов

Анохин заявил, что мост в Вязьме нужно разобрать, остался целым один проем

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АВТОКАДР_67 ДТП | ЧП | Vyazma |VK

Шесть из семи пролетов путепровода в Вязьме Смоленской области обрушились. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин, пишет ТАСС.

Планируется полное разрушение моста и возведение нового на его месте.

«Шесть пролетов рухнули, один остался, но его также необходимо разобрать», — уточнил глава области.

Фактически, мост нужно будет полностью снести и перестроить, уточнил Анохин.

Проектировщик и подрядчик уже работают на месте.

«Завтра мы определим стоимость восстановительных работ и начнем демонтаж. По сути, нам нужно подготовить новый проект, так как восстановление текущего моста нецелесообразно. Нам предстоит новое строительство», — добавил Анохин.

До этого сообщалось, что три «Ласточки» задержали из-за обрушения путепровода в Смоленской области.

8 апреля в 16:32 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. Прокуратура Смоленской области занялась оценкой работы по содержанию и ремонту обрушившегося в Вязьме моста. Кроме того, ведомство проверит в какое время проводились мероприятия по эксплуатации сооружения. Губернатор Смоленской области выехал на место ЧП после обрушения путепровода в Вязьме.

Ранее жительница Вязьмы рассказала, что Панинский мост шатался до обрушения.

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