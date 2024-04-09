В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В двух регионах на востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В настоящее время сирены звучат в Днепропетровской и Николаевской областях.

Днем 8 апреля воздушная тревога действовала на всей территории Украины, включая Киев.

Позднее Минобороны РФ сообщало, что российская армия нанесла разрушительный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по складу и цеху производства тяжелых беспилотников в Запорожье.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее власти Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции в селе Липцы.