В МАГАТЭ сообщили, что ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции после встречи с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужей заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) стабилизировалась, но эксперты агентства еще оценивают произошедшее. Слова Гросси приводит Agerpres.

По словам гендиректора, специалисты агентства постоянно присутствуют в Запорожье и предоставляют доклады, в которых объективно рассказывает о происходящем.

Гросси напомнил, что представлял Совету Безопасности ООН пять основных принципов, которым должны следовать все стороны, когда речь идет об АЭС. Из них в первую очередь следует, что никто не должен стрелять по АЭС.

«Мы следим за развитием ситуации. В настоящий момент ситуация стабилизировалась, но, конечно, был сильный шок», — сказал Рафаэль Гросси.

Он добавил, что в результате произошедшего могло быть больше последствий. Он добавил, что агентство еще оценивает произошедшее и надеется, что подобного больше не повторится.

Ранее Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после атаки беспилотников, произошедшей накануне, оказалась «довольно близка» к ядерной аварии.

7 апреля МАГАТЭ заявило, что удары дронов по шестому блоку Запорожской атомной электростанции не несут угрозы ядерной безопасности.

Ранее Россия запросила совета МАГАТЭ по вопросу атак на ЗАЭС.