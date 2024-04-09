Бастрыкин распорядился возбудить дело о нападении подростков с пистолетом в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело о нападении группы вооруженных подростков у станции метро в Санкт-Петербурге на мужчину и его сына. Об этом сообщает Telegram-канал СКР.

По данным следствия, в интернете была размещена информация об избиении группой подростков у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Очевидцы преступления утверждали, что один из нападавших стрелял при этом из пистолета.

Правоохранительные органы уже задержали открывшего стрельбу подростка. В настоящее время принимаются меры к розыску остальных участников нападения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту происшедшего преступлению и предоставить ему доклад о ходе расследования.

До этого сообщалось, что петербургские подростки напали на отца и сына возле метро из-за куртки.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался «голубиной мафией» после нападения на фотографа в Петербурге.