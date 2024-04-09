Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин распорядился возбудить дело о нападении подростков с пистолетом в Петербурге

Бастрыкин приказал возбудить дело о нападении подростков у метро в Петербурге

close
100%
«Следком»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Следком»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело о нападении группы вооруженных подростков у станции метро в Санкт-Петербурге на мужчину и его сына. Об этом сообщает Telegram-канал СКР.

По данным следствия, в интернете была размещена информация об избиении группой подростков у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Очевидцы преступления утверждали, что один из нападавших стрелял при этом из пистолета.

Правоохранительные органы уже задержали открывшего стрельбу подростка. В настоящее время принимаются меры к розыску остальных участников нападения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту происшедшего преступлению и предоставить ему доклад о ходе расследования.

До этого сообщалось, что петербургские подростки напали на отца и сына возле метро из-за куртки.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался «голубиной мафией» после нападения на фотографа в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами