Ученый предупредил о главной опасности индукционных плит

В последние годы индукционные плиты завоевывают все большую популярность в России. Действительно, такие модели не нагреваются и обладают более высоким КПД по сравнению с привычными электрическими варочными панелями. Вместе с тем, этот бытовой прибор имеет и ряд недостатков, рассказал «Газете.Ru» профессор РТУ МИРЭА, д.ф.-м.н. Роман Шамин.

«Начинка» такой плиты — индукционные катушки с медной обмоткой. Когда по виткам катушки проходит ток, образуется высокочастотное магнитное поле. Благодаря ему в металлической посуде образуются вихревые токи. Они в свою очередь приводят в движение электроны, в результате вырабатывается тепло. То есть индукционная плита — это, по сути, большой электромагнит», — объяснил он.

В связи с этим широко распространено мнение, что индукционная плита может негативно влиять на здоровье человека.

«С одной стороны, излучение плиты в электромагнитном спектре находится ниже, чем в микроволновке. С другой, в случае микроволновки излучение остается внутри прибора, с плотно закрытой дверцей. У индукционной плиты излучение распространяется вокруг панели», — добавил эксперт.

При этом многочисленные исследования показали, что уже на расстоянии 30 см от поверхности плиты уровень электромагнитного излучения равен нулю. Но важно учитывать интенсивность излучения и продолжительность воздействия.

«Радиобиологическая специфика восприятия электромагнитных излучений для каждого человека носит фактически индивидуальный характер. Поэтому стоять на протяжении двух часов непосредственно у включенного прибора не рекомендуется.

Для определенной категории людей индукционные плиты могут принести не потенциальный, а вполне конкретный вред. Дело в том, что генерируемое поле может влиять на работу вживленного кардиостимулятора или дефибриллятора. Минимальным безопасным расстоянием до индукционной плиты для людей с таким оборудованием считается 50 см», — резюмировал Шамин.

Ранее ученые установили, что газовые плиты в 100 раз вреднее автомобильных выхлопов для здоровья.