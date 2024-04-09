Половина россиян считают, что к 2030 году все пароли станут биометрическими

Почти половина россиян считают, что к 2030 году (к этому времени планируется создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы России — в этом заключается ключевая цель нового национального проекта «Экономика данных») все пароли станут биометрическими, а каждый пятый не сомневается, что в ходу будут карманные дата-центры. Это выяснилось в рамках опроса компании ART Engineering, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Рассуждая о том, как изменится хранение информации, 47% опрошенных отмечают, что все пароли наверняка станут биометрическими, а значит, пропадет необходимость их запоминать. Такая перспектива выглядит вполне реальной. Уже сейчас по биометрическим данным можно получить электронную сим-карту и открыть банковский счет. А со второй половины 2024 года россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрическим данным без предъявления документов, отмечают аналитики.

Также, согласно опросу, 23% жителей страны уверены, что благодаря развитию технологий любые утерянные данные можно будет восстановить, а 19% добавляют, что у каждого появится свой карманный дата-центр.

«Рынок дата-центров сегодня действительно двигается по пути создания все более миниатюрных центров обработки данных. Учитывая принимаемые в России законы, необходимость в своем ЦОД возникает не только у корпораций, но и у крупных предприятий и заводов, а также у компаний, у которых существует необходимость в хранении и использовании большого массива данных. Идеальное решение — свой небольшой ЦОД «в шаговой доступности». Иначе говоря, растет потребность в ЦОД, которые будут ближе к людям и к бизнесу. Поэтому сейчас они стремительно уменьшаются, становясь гибче и компактнее. Гигантские ЦОДы дополняются мобильными и модульными решениями. Вполне вероятно, что спустя несколько лет на рынке действительно появятся если не «карманные», то как минимум «домашние» решения», — прокомментировал Андрей Темченко, генеральный директор ART Engineering.

Еще 17% россиян полагают, что через пять-шесть лет решать, где, как и какие данные должны храниться, будет искусственный интеллект, а 16% верят, что все уйдет в

«облако». А вот в полное исчезновение бумажных носителей верят только 14% опрошенных.

Несмотря на интенсивное развитие цифровых носителей, сегодня каждый третий житель страны (35% опрошенных россиян) не доверяет электронным хранилищам и старается держать всю конфиденциальную информацию на бумаге. 27% опрошенных не заморачиваются и хранят все данные прямо на рабочем столе компьютера и в памяти смартфона. 20% предпочитают съемные жесткие диски, 11% — иные внешние носители (например, CD, DVD или Flash). Облачное хранилище арендуют лишь около 8% респондентов.

Интересно, что при этом каждый четвертый опрошенный признался, что никогда не хранит важную информацию на рабочем столе компьютера или в памяти смартфона, еще столько же отмечают, что точно не стали бы доверять свои данные специализированным дата-центрам. Чуть меньше — 24% респондентов — сообщили, что однозначно не готовы доверить свои файлы облачным хранилищам, а 18% предпочитают не держать данные на съемных жестких дисках. Реже всего россияне испытывают недоверие к съемным носителям типа CD, DVD и Flash — лишь 8% никогда не стали бы хранить там информацию.

В части защиты своих личных паролей россияне оказались менее предусмотрительными — лишь 25% респондентов следуют рекомендациям экспертов и заучивают свои пароли наизусть, не доверяя их никаким носителям. Среди остальных 19% записывают пароли на бумагу, например, на стикеры или в блокнот, 18% пользуются автосохранением, 17% вообще никак их не хранят и каждый раз пользуются функцией восстановления. 11% признались, что у них есть один стандартный пароль для всего, а еще столько же сохраняют свои пароли в отдельный файл на рабочем столе компьютера.

Ранее россиянам рассказали, как долго мессенджеры хранят переписку.