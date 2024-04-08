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Россиянин украл в магазине парфюм и угрожал продавцам взрывом

В Петербурге мужчина украл парфюм и угрожал продавцам взрывом

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Вневедомственная охрана по СПб и ЛО/VK

В Кировском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал продавцам предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в торговом центре по бульвару Новаторов в Кировском районе города, «тревожную» кнопку нажали сотрудники магазина парфюмерии. На месте наряд Росгвардии обнаружил нетрезвого мужчину, который украл в торговом зале парфюм, отказался расплачиваться и угрожал менеджерам предметом, похожим на гранату.

Хулигана удалось задержать, «гранатой» оказалась стилизованная зажигалка, мужчину доставили в отдел полиции, выяснилось, что он был неоднократно судим.

В Красноярске пьяный мужчина ворвался в торговый павильон и заявил, что у него при себе «бомба». Злоумышленник размахивал пакетом с неизвестным содержимым, сотрудники магазина вызвали полицию. Агрессивного покупателя задержали на месте, взрывного устройства при нем не оказалось.

Ранее россиянин угрожал взорвать опору ЛЭП из-за того, что ему отключили свет в доме.

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